Призер Олімпійських ігор Радивілов уперше став батьком

У титулованого гімнасту та його дружини народився син

У сім’ї чотириразового чемпіона Європи та багаторазового призера чемпіонатів світу та Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики Ігоря Радивілова відбулося поповнення. Титулований спортсмен уперше став батьком.

Дружина гімнаста, чемпіонка Європи у командній першості зі спортивної гімнастики Ангеліна Кисла народила первістка. "30 березня ми з Ігорем стали батьками. Наш синочок, як довго ми на тебе чекали", — написала Ангеліна на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що спортсмени створили сім’ю у 2016 році, невдовзі після завершення Олімпіади у Ріо-де-Жанейро. 2021-го Ангеліна завершила кар’єру, але зі спорту не пішла, працюючи хореографом у збірній України.

31-річний Радивілов досі продовжує виступати на помості. Спортсмен, який завоював бронзову медаль Ігор Лондон-2012, виступить на Олімпіаді Париж-2024 через 12 років. У жовтні минулого року, за підсумками кваліфікації на чемпіонаті світу-2023, українці зуміли отримати ліцензію для виступу на ОІ-2024.

Instagram Ангелини Кислої

У складі чоловічої збірної України на тому турнірі виступали Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Назар Чепурний, Радомир Стельмах та Ігор Радивілов, а Пантелей Колодій виступив як запасний. Таким чином, Україна виступатиме на Олімпіаді-2024 і в командних, і в індивідуальних змаганнях.