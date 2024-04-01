Призер Олимпийских игр Радивилов впервые стал отцом

У титулованного гимнаста и его супруги родился сын

В семье четырехкратного чемпиона Европы и многократного призера чемпионатов мира и Олимпийских игр по спортивной гимнастике Игоря Радивилова произошло пополнение. Титулованный спортсмен впервые стал отцом.

Супруга титулованного спортсмена, чемпионка Европы в командном первенстве по спортивной гимнастике Ангелина Кислая родила первенца. "30 марта мы с Игорем стали родителями. Наш сыночек, как долго мы тебя ждали", — написала Ангелина на своей странице в Instagram.

Отметим, что спортсмены создали семью в 2016 году, вскоре после завершения Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В 2021-м Ангелина завершила карьеру, но из спорта не ушла, работая хореографом в сборной Украины.

31-летний Радивилов до сих пор продолжает выступать на помосте. Спортсмен, завоевавший бронзовую медаль Игр Лондон-2012 выступит на Олимпиаде Париж-2024 спустя 12 лет. В октябре прошлого года, по итогам квалификации на чемпионате мира-2023 украинцы сумели получить лицензию для выступления на ОИ-2024.

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Instagram Ангелины Кислой

Instagram Ангелины Кислой

Instagram Ангелины Кислой

В составе мужской сборной Украины выступали Илья Ковтун, Олег Верняев, Назар Чепурной, Радомир Стельмах и Игорь Радивилов, а Пантелей Колодий выступил в качестве запасного. Таким образом Украина будет выступать на Олимпиаде-2024 и в командных, и в индивидуальных соревнованиях.