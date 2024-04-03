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Воротар збірної Вірменії збив на смерть російського поліцейського (відео)

Автор
Кирило Стадниченко Кирило Стадниченко
Дата публікації
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Автор
Армен Фішян та його позашляховик Новина оновлена 03 квітня 2024, 14:24
Армен Фішян та його позашляховик. Фото artsakh.news

Аварія сталася у Ставропольському краї

Колишній воротар юнацької збірної Вірменії з футболу Армен Фішян збив на смерть співробітника ДПС Росії та водія, якого той зупинив. Аварія сталася ще 23 березня у Ставропольському краї РФ.

Армен Фішян на своєму позашляховику їхав до Мінеральних Вод. За версією слідства, водій позашляховика скоїв наїзд на патрульний автомобіль, а також інспектора та водія раніше зупиненого автомобіля, які перебували на острівці безпеки. Від отриманих травм вони померли на місці, повідомляє РБК.

Водій позашляховика втік з місця ДТП, пізніше його затримали на в’їзді до Мінеральних Вод. Було порушено три кримінальні справи — за статтями про зазіхання на життя співробітника правоохоронних органів, убивство та порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть двох або більше осіб, із залишенням місця ДТП.

Відносно екс-футболіста порушено кримінальну справу. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Фішян виступав на професійному рівні за вірменську "Міку" з 2012 до 2016 року, потім завершив кар’єру. На його рахунку було 22 матчі за команду, у тому числі у кваліфікації Ліги Європи. Також він був у заявці збірної Вірменії на юнацькому чемпіонаті Європи 2005 року.

Теги:
#Футбол #ДТП