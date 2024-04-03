Вратарь сборной Армении сбил насмерть российского полицейского (видео)

Авария произошла в Ставропольском крае

Бывший вратарь юношеской сборной Армении по футболу Армен Фишян сбил насмерть сотрудника ДПС России и водителя, которого тот остановил. Авария произошла еще 23 марта в Ставропольском крае РФ.

Армен Фишян на своем внедорожнике ехал в Минеральные Воды. По версии следствия, водитель внедорожника совершил наезд на патрульный автомобиль, а также инспектора и водителя ранее остановленного автомобиля, которые находились на островке безопасности. От полученных травм они скончались на месте, сообщает РБК.

Водитель внедорожника скрылся с места ДТП, позднее он был задержан на въезде в Минеральные Воды. Были возбуждены три уголовных дела — по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, убийстве и нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц, с оставлением места ДТП.

В отношении экс-футболиста возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Фишян выступал на профессиональном уровне за армянскую "Мику" с 2012 по 2016 год, затем завершил карьеру. На его счету было 22 матча за команду, в том числе в квалификации Лиги Европы. Также он был в заявке сборной Армении на юношеском чемпионате Европы 2005 года.