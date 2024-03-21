"Росія краща за США в демократії": радянський чемпіон розсмішив мережу

Колишній спортсмен проживав у Лос-Анджелесі (США), де мав приватну хокейну школу

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею Олександр Кожевніков порівняв США та Росію. Нещодавно колишній спортсмен пригрозив балтійській країні.

Відповідний коментар Кожевнікова наводить sports.ru. Олександр вважає, що РФ краща за США у всьому. Зокрема, це стосується "демократії та відкритості".

– Які спогади залишилися від перебування в Америці?

– Я хоч зрозумів, що не все там добре, гладко; що в нас краща країна.

– У чому?

– Вона краща у всьому – у відкритості, у демократії. Ми, хоч і можемо на все ображатись, але якщо ти правильно розумієш, хоч щось читаєш, то бачиш збоку. Все змінюється, так. Можливо, й не дуже добре було за якихось часів, і були проблеми. Але вони принаймні вирішуються.

– Чи хотіли б зараз злітати до Штатів — подивитися, що там змінилося?

– Та нііііі, а що там? Я телефоную людям – там бардак, чистий бардак. Наркоманія якась. Що ходити далеко – подивіться, що у хокеї коється.

Я просто бачив це – що роблять американські баскетболісти після ігор. Тож смітник чистої води, – сказав Кожевніков.

У мережі лише посміялися зі слів знаменитого в минулому хокеїста.

Раніше повідомлялося, що російські хокеїсти отримали покарання за негідну поведінку у матчі проти Білорусі. До речі, обидві команди усунуті від міжнародних змагань до закінчення сезону 2024/25.