Вперше в історії: українці стали призерами юніорського ЧС з фрістайлу у команді

Наша команда посіла третє місце на турнірі в Італії

Фристайлісти Ангеліна Брикіна, Захар Максимчук та Максим Кузнєцов стали першими в історії українськими призерами юніорського чемпіонату світу у командних змаганнях. Успіх супроводжував наших спортсменів у лижній акробатиці.

У суперфіналі юніорського ЧС-2024 з фрістайлу, що проходить в італійському К’єза-ін-Вальмаленко, Брикіна, Максимчук та Кузнєцов набрали 245.95 бала. Цього результату вистачило для підсумкової бронзової медалі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Чемпіонами світу стали Олександра Монміні, Міа Фонтен та Олександр Дюшен із Канади, а друге місце посіли Шень Цзіньї, Ян Юхен та Лі Нен із Китаю.

Друга українська трійка, Оксана Яцюк, Роман Бондарчук та Ян Гаврюк, посіли 8 місце. Загалом у змаганнях брали участь 9 команд.

Для Ангелини Брикіної це вже друга бронзова медаль на цьому чемпіонаті світу – напередодні українка стала третьою в особистому заліку. Цей успіх у особистому змаганні став першим для України за 11 років. Юніорський чемпіонат світу з фрістайлу триватиме в Італії до неділі, 7 квітня.