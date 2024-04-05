Впервые в истории: украинцы стали призерами юниорского ЧМ по фристайлу в команде

Наша команда заняла третье место на турнире в Италии

Фристайлисты Ангелина Брыкина, Захар Максимчук и Максим Кузнецов стали первыми в истории украинскими призерами юниорского чемпионата мира в командных соревнованиях. Успех сопутствовал нашим спортсменам в лыжной акробатике.

В суперфинале юниорского ЧМ-2024 по фристайлу, который проходит в итальянском Кьеза-ин-Вальмаленко, Брыкина, Максимчук и Кузнецов набрали 245.95 балла. Этого результата хватило для итоговой бронзовой медали, сообщает официальный сайт соревнований.

Чемпионами мира стали Александра Монмини, Миа Фонтен и Александр Дюшен из Канады, а второе место заняли Шень Цзиньйи, Ян Юхэн и Ли Нен из Китая.

Вторая украинская тройка, Оксана Яцюк, Роман Бондарчук и Ян Гаврюк, заняли 8-е место. Всего в соревнованиях участвовали 9 команд.

Для Ангелины Брыкиной это уже вторая бронзовая медаль на этом чемпионате мира — накануне украинка стала третьей в личном зачете. Этот успех в личном соревновании стал первым для Украины за 11 лет. Юниорский чемпионат мира по фристайлу продлится в Италии до воскресенья, 7 апреля.