Економія 140 грн на улюбленому продукті: в "АТБ" зрізали ціну на шинку
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Економія на кілограмі відчутна
В "АТБ" шинка "Своя лінія" Екстра коштує 323,89 грн за кілограм замість приблизно 463 грн. На товар діє знижка 30%.
Пропозиція діє до 3 листопада включно, повідомляє "Телеграф".
Більше про це читайте у матеріалі: "Тиждень знижок в "АТБ": ціни на деякі товари впали майже вдвічі"
"Своя лінія" – власна марка мережі "АТБ". На пакованні шинки Екстра зазначено, що це копчено-варений продукт зі свинини вищого сорту.
Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", у магазинах Roshen обвал цін на вафлі, бісквіти та печиво: встигніть придбати зі знижкою 36%.