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Економія 140 грн на улюбленому продукті: в "АТБ" зрізали ціну на шинку

Автор
Юлія Закірова
Дата публікації
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Встигніть до кінця акції
Встигніть до кінця акції. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Економія на кілограмі відчутна

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В "АТБ" шинка "Своя лінія" Екстра коштує 323,89 грн за кілограм замість приблизно 463 грн. На товар діє знижка 30%.

Пропозиція діє до 3 листопада включно, повідомляє "Телеграф".

Більше про це читайте у матеріалі: "Тиждень знижок в "АТБ": ціни на деякі товари впали майже вдвічі"

"Своя лінія" – власна марка мережі "АТБ". На пакованні шинки Екстра зазначено, що це копчено-варений продукт зі свинини вищого сорту.

Паковання шинки "Своя лінія" Екстра та картка товару з ціною 323,89 грн за кілограм і позначкою знижки 30%
Шинку "Своя лінія" Екстра продають зі знижкою до 3 листопада включно

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", у магазинах Roshen обвал цін на вафлі, бісквіти та печиво: встигніть придбати зі знижкою 36%.

Теги:
#Акція #Шинка #Знижка #АТБ