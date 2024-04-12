Футболіст збірної Естонії поплатився за свої слова про Україну

Гравець відмовився від капітанської пов’язки після критики

Естонський футбольний союз підтримав Україну на тлі заяви капітана національної футбольної команди Костянтина Васильєва. До речі, Естонія стала другою країною після Чехії, яка використала свої зв’язки, щоб знайти снаряди для України.

Відповідний коментар футбольної влади Естонії наводить delfi. У заяві наголосили, що країна повністю підтримує Україну у війні проти російських загарбників.

"Ми повторюємо єдину і чітку позицію об’єднання: ми за Естонію, за підтримку України та проти російської агресії. Підтримка України означає, звичайно, що ми проти війни Росії в Україні, ми це засуджуємо. Ми щиро сподіваємося, що війна закінчиться тим, що Україна поверне контроль над усією своєю територією, і якнайшвидше.

Костянтин Васильєв пояснив, що він є пацифістом за своєю природою і лояльний до Естонії у всіх сенсах, але, розуміючи ситуацію, вирішив відмовитися від капітанства чоловічої збірної Естонії. Рада визнає рішення Васильєва і не сумнівається у його лояльності”, — йдеться у повідомленні Союзу.

Нагадаємо, Васильєва розкритикували за позицію щодо війни в Україні. Футболіст заявив, що мир настане, навіть якщо Росія переможе. Після шквалу критики він вирішив, що не гідний капітанської пов’язки, хоча зі збірної його виганяти ніхто не має наміру.

"Якщо переможе Україна, можливо, буде мир. Якщо переможе Росія, можливо, буде мир. Якщо обидві сторони вирішать поговорити й укласти мирний договір, то, можливо, буде мир.

Те, що люди хочуть чути, не пов’язане з тим, що я гадаю. Це не означає, що я на чиємусь боці. Для мене незбагненним є те, що відбувається у світі. Років 5 тому я не повірив би, що такі речі можуть відбуватися зараз, і у своєму нинішньому стані я не повинен відповідати, чому це сталося, як, з яких причин", — заявив Васильєв.

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