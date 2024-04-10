"Два тижні не виходили з квартири": російський футболіст поскаржився на русофобію у Польщі

Росіянин втік із Польщі у квітні 2022 року

Півзахисник Парі НН, ексгравець польського "Заглембє", колишній футболіст збірної Росії (U-21) Ілля Жигульов розповів, як змінилася ситуація у Польщі після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. До речі тренер Парі НН відкрито підтримує війну в Україні.

Відповідний коментар Жигульова наводить sport24.ru. Російський футболіст розповів, що після 24 лютого 2022 року в Польщі почалася русофобія та відкрито пропагувалася ненависть до росіян.

– Відразу зрозумів, що в Польщі тебе скоро не буде?

– Якщо чесно – це останнє, про що я думав. Як я вже сказав, до 24 лютого я взагалі не цікавився політикою, тому був шокований такими новинами. Потім прийшло почуття страху за дружину та сина. Ми десь два тижні не виходили із квартири. Точніше, виходив тільки я, коли треба було їхати на тренування.

Після 24 лютого у Польщі розпочалася русофобія в інтернеті. По польському ТБ відкрито пропагувалась ненависть до росіян. У багатьох людей через це затьмарився розум.

– Особисто в тебе були проблеми?

– Дивись: після початку всіх подій до Польщі приїхало десь п’ять мільйонів українських біженців. Вони багато розмовляють російською. Навіть у такому маленькому місті, як Любін, можна було почути російську мову. Може, люди думали, що я теж українець. Напевно, якби ходив і кричав, що я росіянин, то мав би проблеми.

Нагадаємо, футболіст лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко заявив, що пішов би воювати, якби його призвали на фронт. Колишній гравець французького ПСЖ, англійського "Тоттенгема" та інших клубів Серж Ор’є розкритикував українця за ці слова.