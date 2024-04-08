"Так іди та воюй": відомий футболіст накинувся на Зінченка

Серж Ор’є порекомендував українцю перейти від слів до справи

Колишній гравець французького ПСЖ, англійського "Тоттенхема" та низки інших клубів Серж Ор’є, який нині представляє турецький "Галатасарай", закликав гравця збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка йти захищати Україну у війні з Росією. Раніше Зінченка розкритикували за лицемірство користувачі соцмереж.

Таким чином, івуарійський футболіст відреагував на слова гравця лондонського "Арсеналу" та збірної України в недавньому інтерв’ю. Олександр заявив, що готовий воювати, якщо його призовуть, повідомляє 90min.

"Зінченко готовий воювати, якщо покличе Україна. Іди прямо зараз, припиняй своє кіно. Ніхто не повинен тобі дзвонити. Справжньому добровольцю не потрібен заклик. Повторюю, вирушай вже, чемпіон", — заявив Ор’є.

В інтерв’ю ВВС. Олександр зазначив, що він на фронті міг би принести більше користі, ніж в Англії, граючи в АПЛ. "Я думаю, що це однозначна відповідь. Я б пішов (воювати). Важко усвідомлювати, що ще зовсім недавно ми навчалися в одній школі, грали на дитячому майданчику або на футбольному полі, а тепер їм (моїм друзям) доводиться захищати нашу країну. І, чесно кажучи, це так важко прийняти, але це те, що є. Ми не можемо здатися".

Нагадаємо, "Арсенал" Зінченка пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з "Баварією". У минулому раунді ЛЧ Каноніри пройшли "Порту".