"Новий Бекхем" забив гол у АПЛ прямим ударом з кутового (відео)

Футболіст забив унікальний гол на найвищому рівні

У суботу, 6 квітня, "Вест Гем" у рамках гостьового матчу 32-го туру чемпіонату Англії з футболу сезону 2023/24 обіграв "Вулвергемптон". У цьому турі Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) відбудеться класичне англійське дербі "Ман Юнайтед" — "Ліверпуль".

Зустріч, що проходила у Вулвергемптоні на стадіоні "Молінью", завершилася мінімальною перемогою гостей із рахунком 2:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Переможний гол у поєдинку записав на свій рахунок центральний півзахисник Молотобійців Джеймс Ворд-Праус, який славиться своїми ударами зі стандартів. До речі, через це багато хто порівнює Джеймса з легендою англійського футболу Девідом Бекхемом. На 84-й хвилині поєдинку 29-річний хавбек прямим ударом з кутового влучив у ворота Жозе Са, який явно не був готовий до такого розвитку подій.

Відео гола Ворд-Прауса у ворота "Вулвергемптону":

Це взяття воріт дозволило "Вест Гему" піднятися на 7 місце у турнірній таблиці АПЛ, Вовки займають 11 позицію.

Найкращі удари Ворд-Прауса зі стандартів

Усі голи Бекхема зі штрафних

Раніше повідомлялося, що "Челсі" Михайла Мудрика виграло суперматч у "Манчестер Юнайтед" на "Стемфорд Брідж". До речі, напередодні Червоні Дияволи пройшли "Ліверпуль" у Кубку Англії.