Футболист сборной Эстонии поплатился за свои слова об Украине

Игрок отказался от капитанской повязки после критики

Эстонский футбольный союз поддержал Украину на фоне заявления капитана национальной футбольной команды Константина Васильева. К слову, Эстония стала второй страной после Чехии, которая использовала свои связи, чтобы найти снаряды для Украины.

Соответствующий комментарий футбольных властей Эстонии приводит delfi. В заявлении отметили, что страна полностью поддерживает Украину в войне против российских захватчиков.

"Мы повторяем единую и четкую позицию объединения: мы за Эстонию, за поддержку Украины и против российской агрессии. Поддержка Украины означает, конечно, что мы против войны россии в Украине, мы это осуждаем. Мы искренне надеемся, что война закончится тем, что Украина вернет контроль над всей своей территорией, и как можно быстрее.

Константин Васильев пояснил, что он пацифист по своей природе и лоялен к Эстонии во всех смыслах, но, понимая ситуацию, решил отказаться от капитанства мужской сборной Эстонии. Совет признает решение Васильева и не сомневается в его лояльности", — говорится в сообщении Союза.

Напомним, Васильева раскритиковали за позицию касательно войны в Украине. Футболист заявил, что мир наступит, даже если Россия победит. После шквала критики он решил, что не достоин капитанской повязки, хотя из сборной его выгонять никто не намерен.

"Если победит Украина, возможно, будет мир. Если победит Россия, возможно, будет мир. Если обе стороны решат поговорить и заключить мирный договор, то, возможно, будет мир.

То, что люди хотят слышать, не связано с тем, что я думаю. Это не означает, что я на чьей-то стороне. Для меня непостижимо то, что происходит в мире. Лет 5 назад я бы не поверил, что такие вещи могут происходить сейчас, и в своем нынешнем состоянии я не должен отвечать, почему это произошло, как, по каким причинам", — заявил Васильев.

Ранее футболист сборной Украины и итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский поделился роликом о том как футболисты-любители играют в Харькове под обстрелами. Некоторые футболисты сражаются на фронте. К сожалению, не без потерь.