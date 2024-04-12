"На всю сім'ю потрібно 10 яєць на місяць": у РФ чиновник плюнув у душу людям

Колишній спортивний функціонер розповів про ситуацію із продуктами у РФ

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В’ячеслав Колосков заявив, що не помітив зростання цін на продукти у Росії. У Росії ціни на товари та послуги почали зростати фактично одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Відповідний коментар Колоскова наводить sport24.ru. В'ячеслав додав, що сам їздить у магазин.

"Я, як правило, сам їжджу купувати продукти. І не відчуваю якесь зростання цін на них. Звичайно, все залежить від того, скільки ти споживаєш і все. Ми в нашому віці споживаємо мало, продукти купуємо якісні та хороші і в гіпермаркетах, і на ринку Не помічав, щоб на щось помітно підвищилися ціни. Такої тенденції не помічаю.

А якщо говорити про ціни на ті ж яйця, то яке мені до цього діло? Мені на всю сім’ю потрібно 10 яєць на місяць. Поняття не маю, наскільки це відчутно взагалі. Яйця, печінка, картопля – не фахівець у цьому. Просто часто сам їжджу у магазин і не бачу жодного зростання цін ні на що", – сказав Колосков.

Заява 82-річного Колоскова викликала обурення у мережі. Користувачі у РФ зазначають, що російські чиновники запросто знайдуть слід України там, де його не може бути, проте на зростання цін у своїй країні вони не звертають уваги.

Нагадаємо, РФС відмовився від ідеї про перехід до Азійської футбольної конфедерації (АФК). Наразі проти російських клубів та збірних введено санкції, які забороняють командам із РФ брати участь у міжнародних турнірах.