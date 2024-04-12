"На всю семью нужно 10 яиц в месяц": в РФ чиновник плюнул в душу людям

Бывший спортивный функционер рассказал о ситуации с продуктами в РФ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что не заметил роста цен на продукты в России. В РФ цены на товары и услуги начали расти фактически сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Соответствующий комментарий Колоскова приводит sport24.ru. Вячеслав добавил, что сам ездит в магазин.

"Я, как правило, сам езжу покупать продукты. И не ощущаю какой-то рост цен на них. Конечно, все зависит от того, сколько ты потребляешь и все. Мы в нашем возрасте потребляем мало, продукты покупаем качественные и хорошие и в гипермаркетах, и на рынке. Не замечал, чтобы на что-то заметно повысились цены. Такой тенденции не замечаю.

А если говорить про цены на те же яйца, то какое мне до этого дело?! Мне на всю семью нужно 10 яиц в месяц. Понятия не имею насколько это ощутимо вообще. Яйца, печень, картошка – не специалист в этом. Просто часто сам езжу в магазин и не вижу никакого роста цен ни на что", – сказал Колосков.

Заявление 82-летнего Колоскова вызвало возмущение в сети. Пользователи в РФ отмечают, что российские чиновники запросто найдут след Украины там, где его быть не может, однако на рост цен в своей стране они не обращают внимание.

Напомним, РФС отказался от идеи о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). На данный момент против российских клубов и сборных введены санкции, запрещающие командами из РФ участвовать в международных турнирах.