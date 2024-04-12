Диво-рейтинг від авторитетного боксерського видання: Ломаченко — 16-й, Усик — поза Топ-30

BoxRec видав свою версію списку найкращих боксерів світу

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. Напередодні поєдинку авторитетний у світі боксу портал BoxRec видав свою версію найкращих боксерів сучасності незалежно від вагових категорій. У ній не знайшлося місця на верхніх рядках чемпіону світу у надважкій вазі одразу у трьох категоріях Усику.

Український чемпіон посідає у поточному рейтингу лише 33 місце. Примітно, що Василь Ломаченко, який не володіє жодним титулом у цьому ж списку розташувався на 16-му рядку.

Список очолює американський боксер напівсередньої вагової категорії непереможений Теренс Кроуфорд. Він є колишнім абсолютним чемпіоном світу у напівсередній вазі (2023) та колишнім абсолютним чемпіоном світу в 1-ій напівсередній вазі (2017). Кроуфорд також перший в історії боксер, який заволодів 4 основними титулами у двох вагових категоріях. Слідом за ним йдуть японець Наоя Іноуе (абсолютний чемпіон світу у 2-й найлегшій вазі) та мексиканець Сауль Альварес – абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі.

Разом з тим, Усик посідає перше місце в рейтингу серед суперважковаговиків. Відразу за ним у рейтингу йде Ентоні Джошуа (34), а третім серед суперважковаговиків значиться Тайсон Ф’юрі — 46-е місце в загальному списку.

Об’єднавчий бій між Усиком і Ф’юрі спершу було призначено на 17 лютого, але через травму Тайсона було перенесено на 18 травня. Подія прийме Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). Відомий також попередній кард боїв, які пройдуть у рамках вечора боксу у Саудівській Аравії. Серед них поєдинок українця Даніеля Лапіна проти португальця Октавіу Пудівітра за титул WBA Continental у напівважкій вазі.