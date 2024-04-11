Усик — Ф’юрі: на кону бою буде 8 чемпіонських титулів

Британський боксер перерахував усі пояси, які будуть розіграні у бою

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. У цьому бою буде розіграно 8 титулів одночасно, що є рекордом.

Усі титули, які будуть розіграні в поєдинку за титул чемпіона світу, перерахував Ф’юрі. Про це повідомляє видання badlefthook.com.

"У нас є титули IBO, IBF, WBO, WBA, WBC, The Ring та лінійного чемпіона. Так що для всіх з*сранців, які думали, що буде чотири пояси, виправлення: їх буде сім. Вибачте, ще буде титул Riyadh Season. Вісім титулів. Вісім поясів буде розіграно в одному поєдинку. Це буде рекорд", — розповів Ф’юрі виданню.

Також відомо, що президент WBC Мауріс Сулейман оголошував, що між боксерами укладено угоду на повторний поєдинок. Другий бій також готові санкціонувати і у WBO. Повідомлялося, що доля можливого реваншу залежить від першого бою. Ф’юрі заявив, що у контракті є пункт про обов’язковий реванш, і повторний бій з Усиком може відбутися у жовтні.

Бій за титул абсолютного чемпіона світу між Усиком і Ф’юрі спершу було призначено на 17 лютого, але через травму Тайсона було перенесено на 18 травня. Поєдинок пройде в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).