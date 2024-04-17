Допоміг автогол: "Динамо" обіграло "Минай" у матчі Прем’єр-ліги (відео)

Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь столичної команди

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився пропущений матч 16 туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги, в якому "Минай" був номінальним господарем у грі з київським "Динамо". Гра мала відбутися в Минаї (село під Ужгородом) ще на початку грудня, але матч було перервано на 2-й хвилині через повітряну тривогу і перенесено на іншу дату через відсутність освітлення на арені.

Догравання відбулося у середу, 17 квітня, у Києві, за домовленістю обох команд. "Динамо" виграло з рахунком 3:1, повідомляє "Телеграф".

Кияни потужно розпочали гру та вже на 5-й хвилині відкрили рахунок. Буяльський перед штрафним майданчиком перевів передачу з лівого флангу від Дубінчака у стінку на Ваната, а з передачі Владислава пробив у ближній кут. А на 28-й хвилині стався ключовий епізод у матчі. Гравець "Миная" Немчанінов невдало підставив ногу під простріл Ярмоленка з правого флангу у штрафний майданчик і зрізав м’яч у власні ворота — автогол, 0:2.

Після перерви "Минай" майже одразу відіграв один м’яч. На 48-й хвилині Корбалін розстріляв ближню дев’ятку з передачі Вакули з лівого флангу, не доходячи до півкола перед штрафним майданчиком. Але розвинути свій успіх номінальні господарі поля не змогли. Надалі динамівці грамотно захищалися та регулярно атакували ворота суперника. А на 86-й хвилині знову повели з різницею у два голи. Простріл від Дубінчака з лівого флангу на далекий замкнув Волошин.

Огляд гри "Минай" — "Динамо"

Таким чином, "Динамо" набрало 51 очко і закріпилося на 2-му місці, відірвавшись від "Кривбасу" (48), що займає 3-е місце, і маючи ще гру в запасі перед криворіжцями. Також "Динамо" наблизилося до "Шахтаря (52), щоправда, донеччани свій пропущений матч 10-го туру із "Зорею" проведуть у четвер, 18 квітня.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" та "Шахтар" синхронно та з мінімальним рахунком виграли свої матчі 24-го туру Прем’єр-ліги.