В одному з провідних клубів УПЛ заборгованості із зарплати: відомі подробиці

Гравці команди нещодавно отримали виплати за листопад 2023 року

Трохи більше, ніж тиждень тому з’явилася інформація про те, що протягом трьох місяців (грудень 2023 — лютий 2024) футболістам "Дніпра-1" не виплачуються зарплати. Однак того ж дня комерційний директор "Дніпра-1" В’ячеслав Фрідман прокоментував ці чутки, запевнивши, що футболісти щомісяця отримують виплати.

Водночас, на сьогодні зберігається тримісячний інтервал заборгованості із зарплати у "Дніпра-1". Два-три тижні тому футболісти отримали кошти за листопад 2023 року, хоча відповідно до контрактних домовленостей нині вони мали б мати зарплату за грудень, січень та лютий, повідомляє Sport.ua з посиланням на власні джерела.

Гравці побоюються, що у разі збереження інтервалу заборгованості три місяці після закінчення терміну дії контракту вони ризикують зароблених грошей не отримати. Подавати ж позов у відповідні інстанції – Палату з вирішення спорів УАФ та Спортивний Арбітражний суд у Лозанні вирішиться не кожен гравець, адже це пов’язано з великим клопотом та витратами.

Якщо комусь із футболістів вдасться отримати вигоду від свого позову, то на клуб буде накладено трансферний бан. Як це було у випадку з хорватським тренером Ігорем Йовічевічем, який працював у "Дніпрі-1" у сезонах 2020/21 та 2021/22. До позову вдався і його наступник Олександр Кучер.

Також "Дніпро-1" чекає на пропозиції щодо хавбеків Олександра Пихаленка та Олексія Гуцуляка – двох нинішніх представників збірної України в команді. Раніше клуб продав до іспанської "Жирони" Артема Довбика.

"Дніпро-1" займає зараз 3-й рядок у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 39 очок. Команда на 4 очки відстає від дуету лідерів — донецького "Шахтаря" та "Кривбасу" з Кривого Рогу.