Названо зарплати футбольних коментаторів та експертів у чемпіонаті України

Коментатори матчів на УПЛ ТБ отримують по 3-4 тисячі гривень за одну гру

Оприлюднено гонорари українських коментаторів та футбольних експертів за матчі чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги.

Коментатори матчів на УПЛ ТБ отримують по 3-4 тисячі гривень за одну гру, повідомляє KDK. Провідні студії УПЛ ТБ одержують 4-5 тисяч гривень, репортери – 100 доларів, що становить майже 4 тисячі гривень. Джерело вказує, що не вдалося дізнатися зарплату експертів, але посилається на чутки, що вони мають приблизно 4-5 тисяч, як і у ведучих.

Це значно більше, ніж на платформі Megogo. Раніше журналіст Віктор Вацко говорив, що на Megogo зарплата складала 750 грн. за гру цю інформацію також підтверджував коментатор Роман Тимощук.

Окрім УПЛ ТБ матчі УПЛ показують телеканали холдингу 1+1 Media, який має права на домашні матчі "Динамо", "Зорі" та "Дніпро-1".

Раніше в УПЛ ТБ надали офіційні роз’яснення, як дивитися матчі УПЛ, відкладені через повітряну тривогу: "У разі оголошення повітряної тривоги деякі матчі можуть бути відкладені або перервані, через що виникає зсув у сітці мовлення. На жаль, кабельний лінійний телеканал не може транслювати кілька матчів одночасно, тому у разі зміщення програми передач через повітряну тривогу кабельний телеканал транслюватиме в прямому ефірі тільки наступний матч, який запланований за розкладом.

Перерваний або відкладений матч, що змістився у сітці, у прямому ефірі можна буде переглянути на ОТТ-платформах, які підтримують трансляцію додаткових сабканалів. Для цього потрібно зайти на обрану ОТТ-платформу та знайти у відповідному розділі телеканали UPL TV 1/2/3/4 або клацнути на банер матчу".

Раніше повідомлялося, що "Динамо", "Шахтар" і "Кривбас" виграли чергові матчі Прем’єр-ліги.