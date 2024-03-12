Футболісти клубу УПЛ отримали броню від мобілізації

У Мінмолодьспорту підписали відповідний указ.

Футболісти, тренерський штаб та клубні працівники СК "Дніпро-1" будуть заброньовані від мобілізації. Це випливає із наказу Міністерства молоді та спорту.

"Товариство з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "Дніпро-1" визнано відповідаючим критеріям критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період", повідомляється на сайті Міністерства. Наказ підписав тимчасово виконуючий обов’язки Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

У поточному сезоні Української Прем’єр-ліги "Дніпро-1" посідає третє місце у турнірній таблиці, набравши 38 очок у 20 турах чемпіонату. Від "Шахтаря", який очолює турнірну таблицю, дніпровську команду відокремлює всього 2 очки, але "гірники" мають 2 гри в запасі.

У єврокубках "Дніпро-1" послідовно вибув у кваліфікаційних раундах із Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Команда, яка стартувала у другому раунді кваліфікації найпрестижнішого єврокубку, так і не зуміла пробитися до групового турніру.

Раніше повідомлялося, що серед представників УПЛ броню від мобілізації мають футболісти лише 3 клубів : "Шахтаря", "Динамо" та "Оболоні".