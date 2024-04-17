Помог автогол: "Динамо" обыграло "Минай" в матче Премьер-лиги (видео)

Игра завершилась со счетом 3:1

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился пропущенный матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Минай" был номинальным хозяином в игре с киевским "Динамо". Игра должна была состояться в Минае (село под Ужгородом) еще в начале декабря, но матч был прерван на 2-й минуте из-за воздушной тревоги и перенесен на другую дату по причине отсутствия освещения на арене.

Доигрывание состоялось в среду, 17 апреля, в Киеве, по договоренности обеих команд. "Динамо" выиграло со счетом 3:1, сообщает "Телеграф".

Киевляне мощно начали игру и уже на 5-й минуте открыли счет. Буяльский перед штрафной перевел передачу с левого фланга от Дубинчака в стенку на Ваната, а с передачи Владислава пробил в ближний угол. А на 28-й минуте произошел ключевой эпизод в матче. Игрок "Миная" Немчанинов неудачно подставил ногу под прострел Ярмоленко с правого фланга штрафной и срезал мяч в собственные ворота — автогол, 0:2.

После перерыва "Минай" почти сразу же отыграл один мяч. На 48-й минуте Корбалин расстрелял ближнюю девятку с передачи Вакулы с левого фланга, не доходя до полукруга перед штрафной. Но развить свой успех номинальные хозяева поля не смогли. В дальнейшем динамовцы грамотно защищались и регулярно атаковали ворота соперника. А на 86-й минуте вновь повели с разницей в два гола. Прострел от Дубинчака с левого фланга на дальний замкнул Волошин.

Обзор игры "Минай" - "Динамо"

Таким образом, "Динамо" набрало 51 очко и закрепилось на 2-м месте, оторвавшись от занимающего 3-е место "Кривбасса" (48) и имея еще игру в запасе перед криворожанами. Заодно, "Динамо" приблизилось к "Шахтеру (52), правда, дончане свой пропущенный матч 10-го тура с "Зарей" проведут в четверг, 18 апреля.

Ранее сообщалось, что "Динамо" и "Шахтер" синхронно и с минимальным счетом выиграли свои матчи 24-го тура Премьер-лиги.