Травма Миколенка: спортивний лікар дав прогноз на майбутнє гравця збірної України

Гравець може пропустити до 6 тижнів

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко отримав ушкодження у матчі з "Ліверпулем" у 29-му турі англійської Прем’єр-ліги. Наприкінці першого тайму Миколенко невдало приземлився, зіткнувшись із Дарвіном Нуньєсом.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк спробував оцінити рівень пошкодження гравця національної збірної. Після медичної допомоги українець зміг піднятися та навіть дограв час до перерви, проте на другий тайм Віталій уже не вийшов. За інформацією англійських ЗМІ, українець залишав стадіон у захисному черевику.

"Причиною підвороту гомілкостопа стало те, що п’ята лівої ноги наступила на ногу Дарвіна, змінюючи кут опори. У результаті бачимо типовий підворот суглоба з ушкодженням латеральної групи зв’язок. Як правило, вони за такої травми розриваються. Факт того, що Віталій зміг дограти тайм, хоч і кульгаючи, дає надію, що не все так страшно. Проте, пошкодження зв’язок точно є, питання наскільки воно серйозне.

Найкращий сценарій для Віталія – розтягнення зв’язок та пропуск понад тиждень після чого повернення на поле із щільно затейпованим гомілкостопом”, – написав лікар.

Зазначимо, що за 7 тижнів, 14 червня, стартує Євро-2024 за участю української команди. І за найгіршого розвитку подій Миколенко може пропустити частину підготовки до головного турніру року. Збірна України проведе перший матч на Євро 17 червня.