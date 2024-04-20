Російська чемпіонка чекає відмашки від Путіна, щоб виступити на Олімпіаді

Спортсменка боїться реакції влади РФ

Шестиразова чемпіонка світу та триразова призерка Олімпійських ігор з плавання Юлія Єфімова заявила, що не боїться засуджень через нейтральний статус, проте відразу додала, що не піде проти своєї держави. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити представників країни-агресора на Ігри, але з деякими обмеженнями.

Відповідний коментар Єфімової наводить Р-Спорт. Юлія зізналася, що мріє про "золото" Олімпіади й не боїться засуджень на батьківщині за участь на Іграх без прапора та гімну, проте "не піде всупереч країні".

– Наразі особливо багато дискусій на тему нейтрального статусу російських спортсменів. Хтось не бачить у цьому нічого поганого, а хтось порівнює нейтральних атлетів з бо*жами. Вас подібні висловлювання не зачіпають?

– Не зачіпають. Надалі я, звичайно, моніторитиму ситуацію, природно, якщо все буде зовсім погано, я не перейду межу, не піду всупереч країні. Але якщо буде можливість і дозволять поїхати, я із задоволенням візьму участь в Олімпіаді, – сказала Єфімова.

Нагадаємо, у Росії досі не визначилися, чи відправлятимуть спортсменів на Олімпіаду-2024. Дехто каже, що це принизливо, а в Кремлі переклали відповідальність у цьому питанні на спортивні Федерації.