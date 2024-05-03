"Розумні та сильні від Олімпійських ігор не відмовляються": у РФ висміяли російських спортсменів

Голос російського біатлону пройшовся по вітчизняних плавцях

Відомий російський коментатор Дмитро Губернієв фактично назвав російських плавців тупими. Ті вирішили не їхати на Олімпіаду-2024, хоча Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надавав їм таку можливість у нейтральному статусі.

Відповідний коментар Губернієв написав на своєму Telegram-каналі. Дмитро підтримав російських веслярів, які намагаються кваліфікуватись на Ігри, а також натякнув на тупість російських плавців.

"Просто класна команда байдарочників і каноїстів може не просто поїхати до Парижа, а й за медалі там боротися!

Розумні та сильні від Олімпійських ігор не відмовляються! Плавцям на замітку ...” – написав Губернієв.

Нагадаємо, Губернієв нещодавно пішов проти системи, публічно заявивши, що Росія – неспортивна країна. Це він пояснив тим, що російські спортсмени практично не ведуть боротьбу на міжнародній арені через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. До речі, у Держдумі підтримали Дмитра, зазначивши, що на вулицях російських міст можна зустріти багато алкашів, а не спортсменів.