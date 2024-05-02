Утримуватися від контактів з атлетами РФ та РБ: оприлюднено рекомендації НОК та Мінмолодьспорту

Рекомендації стосуються можливих контактів із "нейтральними" спортсменами

Національний олімпійський комітет України опублікував рекомендації для українських атлетів на Олімпіаду-2024. Цей документ підготовлено спільно з Міністерством молоді та спорту України. Раніше українцям дали інструкцію зі спілкування з росіянами на Олімпіаді.

Рекомендації пов’язані з можливими контактами з російськими та білоруськими спортсменами у Парижі. Повну версію документа можна прочитати на сайті НОК.

Серед основних рекомендаційних положень — утриматися від прямих контактів із представниками країн-агресорів, які можуть спричинити провокаційні дії з їхнього боку як в Олімпійському селищі, так і поза ним. Також українські спортсмени, тренери та представники команди зобов’язані сповіщати керівництво делегації про будь-які спроби провокаційних дій з боку представників РФ та РБ.

Згідно з прогнозами експертів, на ОІ у Парижі зможуть заявитися не більше 58 спортсменів (36 росіян та 22 білорусів) у нейтральному статусі. У березні Виконком МОК затвердив деякі положення щодо таких спортсменів — зокрема їм було відмовлено в участі у традиційному параді на церемонії відкриття Ігор. Крім того, медалі, зароблені нейтральними атлетами, не відображатимуться в офіційній таблиці.

Нагадаємо, на початку грудня 2023-го року Виконком МОК ухвалив рішення про допуск учасників з Росії та Білорусі у статусі "індивідуальних нейтральних спортсменів" до Олімпійських ігор 2024 року. Це рішення неодноразово критикували різні інстанції в Україні та за її межами. Олімпійські ігри-2024 відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня.