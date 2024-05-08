Чемпіонат на грані зриву? Футболіста забрали до ТЦК нібито прямісінько з вокзалу

На момент нібито затримання футболісту виповнилось 25 років

У Закарпатській області футбольна команда "Хуст" бʼє на сполох через можливість зриву чемпіонату України. І все, за словами команди, через дії Територіального центру комплектування, який вже потрапляв у заголовки ЗМІ через спробу самогубства ухилянта.

Так одного з основних гравців Миколу Сираша було затримано на вокзалі та доставлено до Хустівського ТЦК. Про це інформує ФК "Хуст" у Facebook.

"Миколу Сираша — одного з основних гравців ФК "Хуст", сьогодні, 7 травня, прямо з міського вокзалу забрали працівники ТЦК та доставили до військомату. На момент затримання футболісту виповнилося 25 років, хоча закон ще не вступив у дію, в славнозвісному Хустському ТЦК свої правила незаконного утримання людей", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що звʼязок з футболістом відсутній, а його подальша доля — невідома.

Микола Сираш

Футбольна команда зазначає, що вперше за 5 років зміг Першість Закарпаття, успішно дебютувати в професійному футболі, здобувши право представляти Закарпаття у Першій лізі України, одним з головних напрямків клубу є розвиток дитячого футболу.

"Але сьогодні нам приходиться боротися не лише на полі з суперниками, а й з місцевим ТЦК. Чемпіонат України на грані зриву", — додається у повідомленні.

Зазначається, що команди відмовляються їхати в м. Хуст через дії Хустського ТЦК.

"Декілька клубів в Україні визнали критично важливими обʼєктами, а їхні гравці відповідно — отримали бронювання від мобілізації. Чи можливе проведення всеукраїнських змагань, в яких буде приймати участь 3 клуби? Що робити іншим клубам? Про яку конкуренцію та розвиток футболу може йти мова? Чи можуть працювати українські професійні клуби в таких умовах?" — пише ФК.

У Хустському ТЦК "Телеграфу" повідомили, що не володіють інформацією і не можуть прокоментувати ситуацію, також порадили звернутися з офіційною заявою.

Раніше "Телеграф" писав, що мережею почалась ширитись інформація про те, що у вівторок, 30 квітня, працівники ТЦК дорогою на роботу затримали медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова. Як наслідок, робота центру практично зупинилась.