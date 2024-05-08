Футболіста забрали до ТЦК прямо з вокзалу: в ЗСУ відреагували

Сотні видатних спортсменів борються з агресором

Оперативне командування "Захід" Збройних сил України відреагували на повідомлення футбольного клубу "Хуст" про те, що сьогодні, 8 травня, прямо з вокзалу працівники ТЦК забрали одного з гравців, який мав вирушити на чемпіонат. Заявили, що вболівають за український футбол, але захист держави ставлять на перше місце.

Відповідне повідомлення опублікували у Telegram-каналі. Зазначили, що у випадку відсутності "броні" у футболіста, він підлягає призову на службу.

"Коментуючи емоційний допис від футбольної команди "Хуст", зазначимо, що процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований. Якщо у спортсмена нема законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову за мобілізацією", — йдеться в повідомленні.

У дописі також зазначили, що нині сотні видатних спортсменів героїчно борються з агресором в лавах Сил Оборони. Спроби футбольного клуба "відмазати" свого гравця назвали дивними.

Допис з каналу ОК "Захід"

"В той час, коли сотні видатних спортсменів в лавах Сил Оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м’яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України й ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни", — написали в ОК "Захід".

Насамкінець зазначили, що "лише разом ми переможемо в цій війні!"

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що п’яні військкоми затримали та побили волонтера з Харкова. У ТЦК подію прокоментували по-своєму.