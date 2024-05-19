Перший "абсолют" нового століття: велич Усика та значимість перемоги для країни

У ніч на неділю Олександр став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі і став дворазовим абсолютним чемпіоном світу – раніше у важкій, а тепер і у надважкій ваговій категорії. Першим в історії України та третім у світі.

Провівши найважчий бій, під час якого він, здавалося, безнадійно програвав, українець зумів перевернути хід поєдинку, відправив суперника в нокдаун та вписав своє ім’я в історію світового боксу. Ця перемога має дуже важливе значення і для України в цілому, коли йде війна і щодня гинуть захисники територіальної цілісності країни.

В одному ряду з Іноуе та Кроуфордом

До вчорашнього дня боксерів, які ставали абсолютними чемпіонами світу, відразу у двох вагових категоріях було всього два в історії. При цьому обоє є сучасниками Усика, досі продовжуючи свою кар’єру.

31-річний японець Наоя Іноуе у 2022-му році виграв титул "абсолюту" у найлегшій вазі та володів ним рік. А вже 2023-го став абсолютним чемпіоном у 2-й найлегшій ваговій категорії. І зовсім недавно, 6 травня, вперше захистив свій титул у бою з мексиканцем Луїсом Нері. Абсолютним чемпіоном він не був у першій найлегшій та другій найлегшій вагових категоріях. Але і там, і там був чемпіоном світу за однією з версій (WBC – у першій, WBO – у другій найлегшій категорії).

Загалом Іноуе провів 27 боїв на професійному рингу і всі з них виграв. І попереду у боксера, певне, ще чимало досягнень. Завершувати кар’єру він явно не збирається.

А ось 36-річний Кроуфорд провів уже 40 боїв на профі-рингу та також усі виграв. У 2017-му році він завоював титул "абсолюту" у першій напівсередній вазі, а у 2023-му – у середній вазі. Але зробив це раніше Іноуе (у липні, тоді як японець провів свій бій за "абсолюта" в грудні) Таким чином, Кроуфорд став першим в історії боксером, який заволодів 4 основними титулами відразу у двох вагових категоріях.

І ось тепер настав час Олександра Усика. 2018-го року українець виграв титул абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі, здолавши в Москві росіянина Мурата Гассієва, а сьогодні вночі став третім в історії дворазовим чемпіоном світу.

Довгий шлях

Чи міг Усик це зробити раніше і стати першим? Звісно ж, міг. Але… Бій Усика та Ф’юрі зривався шість (!) разів, починаючи з 2021-го року. Спочатку команди боксерів ходили навколо один одного більше року. Британець то йшов на пенсію, то повертався, то збирався битися з Ентоні Джошуа, якого перемагав Усик, то виходив проти Дерека Чісори, щоб закрити трилогію.

Потім британець хотів більше грошей, настільки більше, що це вже було надто нахабно та зухвало., І українець змушений був відмовити. Нехай він і мріяв тільки про бій, а гроші були "на десятому плані". Олександр увесь час чекав і перемагав одного британця за іншим. Двічі був побитий Ентоні Джошуа, потім нокаутований Даніель Дюбуа.

Зрештою, сторони домовилися та підписали контракт. Але у Ф’юрі був попереду ще один виставковий бій. У якому він насилу виграв і попросив відстрочку для відновлення та підготовки. Здавалося, вже ніщо не завадить Ф’юрі провести бій у лютому, але… Тайсон отримав травму на тренуванні – розтин, і бій знову зірвався.

Хтозна скільки б зривався бій, якби не саудівські шейхи, які, власне, організували це шоу і вклали в нього чималі гроші. Після історії з розтином у лютому вони "підстрахувалися" та внесли до контракту пункт про гігантські штрафи для обох боксерів у разі відмови вийти на ринг. І стало зрозуміло, що тепер вже не вийде сховатися. Тайсон був загнаний у кут і зрозумів, що нічого не залишається, окрім як готуватися до бою.

У формі, але без перемоги

Напередодні бою екс-чемпіонка світу Аліна Шатернікова висловила припущення, що Ф’юрі довгий час перебував у поганій формі, а зараз вийшов на пік і готовий побитися з Усіком. Так, Тайсон разюче змінився останнім часом. Усі ми пам’ятаємо його ще з часів бою із Володимиром Кличком. Але, у листопаді 2015-го, вісім з половиною років тому він був на піку форми, у розквіті сил.

Зрозуміло, що зараз 35-річний боксер втратив багато якостей через вік. Крім того, останнім часом він обзавівся зайвою вагою, що, проте, не заважало його переможному шляху. Він "вбивав" суперників, насамперед морально, вони не витримували психологічного тиску Тайсона. У нинішньому випадку, побоюючись Усика, британець до звичного психологічного тиску додав ще й фізику. Перед боєм він разюче схуд і хизувався своєю стрункою фігурою та "кубиками" преса в соцмережах та на публічних заходах вже безпосередньо перед боєм.

Втім, на Усіка це ніяк не вплинуло. Він був зосереджений на собі, своєму плані та своїх думках. Можливо, навіть десь занадто замкнутий, але це природно для спортсмена перед такою значущою подією в його кар’єрі. У результаті, Усик відмінно почав бій, начисто вигравши перші три раунди, а потім знайшов у собі сили перевернути хід бою наприкінці, коли вже здавалося, що українець безнадійно програє.

Повне відео бою

Подарувати відчуття щастя

24 лютого 2022 року наше життя розділилося на "до" та "після". Повномасштабне вторгнення за останні, майже 27 місяців, позбавило нас звичних радощів, відчуттів, емоцій. Найстрашніше, звичайно ж, те, що щодня гинуть наші захисники.

За цей час у нас були рідкісн" моменти радості, перемоги футбольних клубів та збірної, тріумфальний виступ збірної України на Європейських іграх-2023 у Кракові, перемоги на чемпіонатах світу та Європи. Сьогодні вночі однією радісною миттю стало більше. Але, непросто "миттю". Значення цієї перемоги переоцінити дуже складно.

Попередній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі був визначений чверть століття тому, 1999-го. І не дивно, що бій у суботу ввечері зібралися подивитися в Ер-Ріяді всі, хто міг, включаючи футбольних "богів" Роналду, Неймара та Шевченка, особистого друга Усика. Хто не міг — обов’язково це зробили по телевізору, адже це була подія мега-масштабу.

А реакцією на неї після бою відзначилися всі – від політиків, включаючи Володимира Зеленського, до абсолютного чемпіона зразка-1999 Льюїса, який привітав Усікас заслуженою перемогою та написав: "Ласкаво просимо до клубу (абсолютних чемпіонів світу — Ред)".

І ще… В Україні було багато великих атлетів, Жан Беленюк, Олег Верянєв, Лілія Подкопаєва, Валентина Семеренко… А в боксі – безумовною величиною є брати Клички. І тим цінніші слова Володимира Кличка: "Усик показав, що він найкращий боєць у сучасній історії. Я дуже пишаюся Олександром і дуже пишаюся тим, що я українець".

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Попереду бій-реванш. Може статися всяке, Ф’юрі справді набагато більше Усика, у нього більший розмах рук, до нього дуже складно, практично неможливо підступитися. Сьогодні вночі Олександр зробив це неможливе. І вже неважливо як завершиться бій у відповідь. Усик по праву увійшов до клубу великих.