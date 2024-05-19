Первый "абсолют" нового века: величие Усика и значимость победы для страны

В ночь на воскресенье Александр стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал двукратным абсолютным чемпионом мира – ранее в тяжелой, а теперь и в супертяжелой весовой категории. Первым в истории Украины и третьим в мире.

Проведя тяжелейший бой, по ходу которого он, казалось, безнадежно проигрывал, украинец сумел перевернуть ход поединка, оправил соперника в нокдаун и вписал свое имя в историю мирового бокса. Эта победа имеет важнейшее значение и для Украины в целом, в то время, когда идет война и каждый день гибнут защитники территориальной целостности страны.

В одном ряду с Иноуэ и Кроуфордом

До вчерашнего дня боксеров, становившихся абсолютными чемпионами мира сразу в двух весовых категориях было всего два в истории. При этом, оба являются современниками Усика, до сих пор продолжая свою карьеру.

31-летний японец Наоя Иноуэ в 2022-м году выиграл титул "абсолюта" в легчайшем весе и владел им год. А уже в 2023-м стал абсолютным чемпионом во 2-й легчайшей весовой категории. И, совсем недавно, 6 мая, впервые защитил свой титул в бою с мексиканцем Луисом Нери. Абсолютным чемпионом он не был в первой наилегчайшей и второй наилегчайшей весовых категориях. Но, и там, и там был чемпионом мира по одной из версий (WBC – в первой, WBO – во второй наилегчайшей категории).

Всего же Иноуэ провел 27 боев на профессиональном ринге и все из них выиграл. И впереди у боксера, видимо, еще немало достижений. Завершать карьеру он явно не собирается.

А вот 36-летний Кроуфорд провел уже 40 боев на профи-ринге и также все выиграл. В 2017-м году он выиграл титул "абсолюта" в первом полусреднем весе, а в 2023-м – в среднем весе. Но сделал это раньше Иноуэ (в июле, тогда как японец провел свой бой за "абсолюта" я в декабре) Таким образом, Кроуфорд стал первым в истории боксером, завладевшим 4 основными титулами сразу в двух весовых категориях.

И вот теперь пришло время Александра Усика. В 2018-м году украинец выиграл титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, одолев в Москве россиянина Мурата Гассиева, а сегодня ночью стал третьим в истории двухкратным чемпионом мира.

Долгий путь

Мог ли Усик это сделать раньше, и стать первым? Конечно же, мог. Но… Бой Усика и Фьюри срывался шесть (!) раз, начиная с 2021-го года. Сначала, команды боксеров ходили вокруг друг друга больше года. Британец то уходил на пенсию, то возвращался, то собирался сразиться с Энтони Джошуа, которого побеждал Усик, то выходил против Дерека Чисоры, чтобы закрыть трилогию.

Затем британец хотел больше денег, настолько больше, что это уже было слишком нагло и дерзко., И украинец вынужден был отказать. Пусть он и мечтал только о бое, а день были "на десятом плане". Александр все это время ждал и побеждал одного британца за другим. Дважды был побит Энтони Джошуа, затем нокаутирован Даниэль Дюбуа..

Наконец, стороны договорились и подписали контракт. Но у Фьюри был впереди еще один выставочный бой. В котором он с трудом выиграл и попросил отсрочку для восстановления и подготовки. Казалось уже ничто не помешает Фьюри провести бой в феврале, но… Тайсон получил травму на тренировке – рассечение, и бой опять сорвался.

Кто знает сколько бы срывался бой, если бы не саудовские шейхи, которые, собственно, организовали это шоу и вложили в него немалые деньги. После истории с рассечением в феврале они "подстраховались" и внесли в контракт пункт о гигантских штрафах для обоих боксеров в случае отказа выйти на ринг. И стало понятно, что теперь уже уйти не получится. Тайсон был загнан в угол и понял, что ничего не остается, кроме как готовиться к бою.

В форме, но без победы

Накануне боя экс-чемпионка мира Алина Шатерникова высказала предположение, что Фьюри долгое время находился в плохой форме, а сейчас вышел на пик и готов подраться с Усиком. Да, Тайсон разительно изменился за последнее время. Все мы помним его еще со времен боя с Владимиром Кличко. Но, в ноябре 2015-го, восемь с половиной лет назад он был на пико формы, в расцвете сил.

Понятно, что сейчас 35-летний боксер растерял многие качества, в силу возраста. Кроме того, в последнее время он обзавелся лишним весом, что, тем не менее, не мешало его победному пути. Он "убивал" соперников, прежде всего морально, они не выдерживали психологического давления Тайсона. В нынешнем же случае, опасаясь Усика, британец к привычному психологическому давлению добавил еще и физику. Перед боем он разительно похудел и хвастал своей стройной фигурой и "кубиками" пресса в соцсетях и на публичных мероприятиях уже непосредственно перед боем.

Впрочем, на Усика это никак не повлияло. Он была сосредоточен на себе, своем плане и своих мыслях. Возможно, даже где-то чересчур замкнут, но это естественно для спортсмена перед столь значимым событием в его карьере. В итоге, Усик отлично начал бой, вчистую выиграв первые три раунда, а затем нашел в себе силы перевернуть ход боя в концовке, когда уже казалось что украинец безнадежно проигрывает.

Полное видео боя

Подарить ощущение счастья

24 февраля 2022 года наша жизнь перевернулась, разделилась на "до" и "после". Полномасштабное вторжение за последние, без малого, 27 месяцев, лишило нас привычных радостей, ощущений, эмоций. Самое страшное, конечно же, то, что каждый день гибнут наши защитники…

За это время у нас были "редкие" моменты радости, победы футбольных клубов и сборной, триумфальное выступление сборной Украины на Европейсикх играх-2023 в Кракове, победы на чемпионатах мира и Европы. Сегодня ночью одним радостным мигом стало больше. Но, непросто "мигом". Значение этой победы переоценить очень сложно.

Предыдущий абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе был определен четверть века назад, в 1999-м. И неудивительно, что бой в субботу вечером собрались посмотреть в Эр-Рияде все кто мог, включая футбольных "богов" Роналду, Неймара и Шевченко, личного друга Усика. Кто не мог – обязательно это сделали по телевизору, ведь это было событие мега-масштаба.

А реакцией на нее после боя отметились все – от политиков, включая Владимира Зеленского, до абсолютного чемпиона образца-1999 Льюиса, поздравившего Усикас заслуженной победой и написав: "Добро пожаловать клуб (абсолютных чемпионов мира — Ред)".

И еще… В Украине было много великих атлетов, Жан Беленюк, Олег Верянев, Лилия Подкопаева, Валентина Семеренко… А в боксе- безусловной величиной являются братья Кличко. И тем ценнее слова Владимира Кличко: "Усик показал, что он лучший боец в современной истории. Я очень горжусь Александром и очень горжусь тем, что я украинец".

***

Впереди бой-реванш. Может случиться всякое, Фьюри действительно намного болше Усика, у него больше размах рук, к нему очень сложно, практически невозможно подступиться. Сегодня ночью Александр сделал это невозможное. И уже неважно как завершится ответный бой. Усик по праву вошел в клуб великих.