Усик та Ф’юрі проведуть другий бій: коли може відбутися реванш (відео)

Повторний поєдинок має відбутися у середині жовтня.

Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі і став абсолютним чемпіоном світу з боксу у важкій вазі. Бій-реванш має відбутися у жовтні.

Обидва спортсмени погодилися з проведенням бою-реваншу, який записано у контракті, одразу після першого бою. Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Відразу після бою, ще перебуваючи у рингу, Ф’юрі зазначив: "Я вірю, що я виграв бій, у мене є реванш". Інтерв’юер у рингу відразу звернувся до чемпіона Усіка: "Так, я готовий до реваншу", — відповів українець.

Реванш заплановано провести 12-13 жовтня. При цьому переможець бою-реваншу вже не носитиме титул абсолютного чемпіона світу. Міжнародна боксерська федерація (IBF) вирішила, що Усік прострочив обов’язковий захист чемпіонського поясу. Тож Усік втратить цей титул уже в перший день літа.

З серпня 2023 року обов’язковим претендентом на поєдинок проти українця став Пилип Хргович. Хорват 1 червня зустрінеться із британцем Даніелем Дюбуа. Саме переможця цього бою буде визнано чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією IBF.

Бій Усик — Ф’юрі відбувся в ніч проти 19 травня і завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів — 115-112, 114-113, 113-114. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу з боксу у хевівейті у ХХI столітті та в еру чотирьох основних поясів: WBO, WBA, WBC та IBF. Останнім абсолютним чемпіоном світу у супертяжах був британець Леннокс Льюїс, який завоював цей титул у 1999 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна здобула ще одного чемпіона світу в боксі. Беринчик сенсаційно переміг мексиканця Наваррете.