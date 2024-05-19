Перехрестився і станцював: Усик яскраво відреагував на перемогу Берінчика (відео)

Український абсолютний чемпіон світу стежив за титульним боєм співвітчизника

Олександр Усик за кілька годин після власного переможного бою за титул абсолютного чемпіона світу у хевівейті, переглянув бій іншого українця Дениса Беринчика. Той бився за титул чемпіона у легкій вазі.

Усик емоційно відреагував на оголошення результату бою та перемогу Берінчика. Відео святкування перемоги виклав аккаунт Michael Benson у соцмережі Х.

Олександр після оголошення результату перехрестився, почав танцювати та обійматися із членами своєї команди. З відео зрозуміло, що практично ніхто не розраховував на перемогу Берінчика, яка стала сенсацією.

Берінчик завоював титул чемпіона WBO і тепер може провести об’єднавчий бій із Василем Ломаченком, з яким не спілкується вже 4 роки.

У свою чергу, Усик за кілька годин до цього також за очками виграв бій у Тайсона Ф’юрі і став першим у XXI сторіччі абсолютним чемпіоном світу. Також він став першим чемпіоном у еру чотирьох основних поясів: WBO, WBA, WBC та IBF. Попереднім абсолютним чемпіоном світу у супертяжах був британець Леннокс Льюїс, який завоював цей титул у 1999 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Усик потрапив до лікарні після перемоги над Ф’юрі.