Мессі заборонили бити штрафний: Лео зіткнувся з новим правилом у футболі (відео)

Найкращий футболіст планети не задоволений одним правилом у МЛС

Незвичайний випадок стався у матчі "Інтера" Маямі, за який успішно виступає аргентинець Ліонель Мессі проти "Монреаль Імпакт" (3:2). Під час гри найкращому футболісту планети заборонили пробити штрафний удар.

Про це повідомляє espn. За інформацією джерела, Ліонель розкритикував МЛС за дивне нововведення.

На 40-й хвилині матчу при рахунку 0:2 захисник "Монреалю" збив Мессі поблизу своєї штрафної площі. Ліонелю знадобилася медична допомога, після чого аргентинця вигнали з поля на 2 хвилини. Все через правило в МЛС, згідно з яким, "якщо суддя зупиняє гру через можливу травму гравця і той не встає з газону понад 15 секунд, а медичний штаб з’являється на полі, то суддя може вимагати, щоб футболіст залишив поле на 2 хвилини".

"З такими правилами справи будуть погані", — сказав Мессі у прямому ефірі, стоячи у тимчасовому "ув’язненні" біля бокової лінії.

Примітно, що партнер Мессі по команді Матіас Рохас забив гол з цього штрафного, поки Ліонель спостерігав за цим біля поля.

Нагадаємо, у матчі проти "Нью-Йорк РБ" Мессі встановив одразу кілька рекордів. До речі, нещодавно Лео допоміг своєму воротареві відбити пенальті.