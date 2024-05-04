"Де футбол і де жінка": у Росії спалахнув сексистський скандал (відео)

Ексфутболіст виступає проти жінок у чоловічому футболі

Колишній півзахисник збірної Росії Олександр Мостовий заступився за тренера "Єнісея" Андрія Тихонова, який отримав дискваліфікацію за критику дівчини-арбітра Віри Опейкіної. До речі, в Україні жінка керує суддівським комітетом.

Відповідний коментар Мостового наводить "Чемпіонат". На думку Олександра, жінки не мають працювати на іграх чоловічих команд. Крім того, він вважає Опейкіну некомпетентною, адже та не грала у футбол.

"Це неподобство. П’ять матчів дискваліфікації Тихонову – за що? За те, що він сказав правду? Багато хто говорив, що вона справді начудила. Знову ж таки упираємося в те, що я багато разів говорив. Навіщо жінкам судити чоловічий футбол? У них є свій жіночий футбол, нехай вони там усі судять. У нас мало чоловіків, щоб судити?

Є жіночий футбол та жіночі види спорту, йдіть туди, адже там інші швидкості. Апріорі жінки поступаються чоловікам у фізичному плані, тому що жінки генетично складені по-іншому. Координація не та, моменти не ті, то вона ще й у футбол не грала. Хоча ви самі розумієте, де футбол і де жінка”, – сказав Мостовий.

Опейкіна судила матчу Першої ліги РФ СКА "Хабаровськ" — "Єнісей" (3:0)

Раніше повідомлялося, що футболіст "Динамо" звинуватив жінок у провалі команди. А перша ракетка України Віталій Сачко заявив, що жінки у тенісі мають заробляти менше за чоловіків.