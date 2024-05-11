Мудрик забив гол в Англії: українця мало не травмували (відео)

Футболіст збірної України відкрив рахунок у грі

У суботу, 11 травня, "Челсі" Михайла Мудрика провело гостьовий поєдинок 37-го туру чемпіонату Англії сезону 2023/24 проти "Ноттінгем Форест". До речі, влітку українець може залишити лондонський клуб.

Зустріч відбувається у Вест-Бріджфорді на стадіоні "Сіті Граунд". Після першого тайму рахунок нічийний – 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

На 8-й хвилині поєдинку Коул Палмер ідеальною передачею "розрізав" оборону господарів, Мудрик підхопив м’яч, обійшовши захисника, і вразив нижній кут воріт. Варто зазначити, що захисник господарів мало травмував Михайла, роблячи підкат. Ще за 8 хвилин "Ноттінгем" зрівняв рахунок.

Повний відеоогляд матчу "Ноттінгем Форест" — "Челсі" буде доступний тут пізніше.

Це взяття воріт стало сьомим для Михайла у 40 матчах за "Челсі" у всіх турнірах. Крім того, на рахунку Михайла 2 гольові передачі. Контракт 23-річного Мудрика з Пенсіонерами діє до 30 червня 2031 року, а його трансферна вартість оцінюється у 35,00 млн €.

Нагадаємо, "Челсі" цього сезону невдало виступає в АПЛ, проте команда непогано проявила себе в Кубках. У Кубку Англії Сині дійшли до півфіналу, а в Кубку ліги — до фіналу.