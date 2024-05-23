"Всі мають бути в рівних умовах": капітан баскетбольного "Дніпра" висловився про мобілізацію

Гравець чемпіона України зазначає, що клуби не повинні поділятися на "броньовані" та "не броньовані"

Капітан баскетбольного клубу "Дніпро" Станіслав Тимофеєнко прокоментував мобілізацію спортсменів в Україні під час війни. Спортсмен вважає, що у цьому питанні усі мають бути в рівних умовах.

Водночас гравець зазначає. що керівництво країни має офіційно оголосити про те, чи має бути в Україні спорт під час війни. Про це Тимофеєнко сказав The SportDnepr Ukraine.

"Важке питання. Я вважаю, що це має вирішуватись на державному рівні. Як свого часу президент говорив, якщо ви хочете грати чемпіонат України з футболу, то його потрібно проводити лише в Україні. Я вважаю, що футбол став поштовхом для інших видів спорту. .

Я думаю, якщо керівництво країни вважає, що у нас в Україні спорт має бути, то вони мають якось про це сказати офіційно. А не так, як була ситуація, що футболіста із Другої ліги забрали, а у Прем’єр-лізі, у чемпіонаті України я не знаю як”, — зазначає гравець.

Також він додає: "Я чув, що деякі команди мають броню. Потрібно вибудовувати якийсь єдиний механізм. Я чудово розумію, якщо зараз скажуть, що спорт під бронюванням, то інші люди будуть говорити: "Вони що, особливі?". Потрібно якось зробити якісь такі умови, про це сказати. Але якщо такого немає, то ми всі підлягаємо мобілізації.

Наприклад, "Прометей", "Дніпро" та "Черкаські Мавпи" отримують броню, а інші ні. Ну, це якось дуже дивно виглядатиме. Усі мають бути в рівних умовах, але якщо немає цих умов, тоді ми всі рівні, і кожен із нас підлягає мобілізації”.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що клуб Зеленського отримав броню від мобілізації.