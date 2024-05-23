"Все должны быть в равных условиях": капитан баскетбольного "Днепра" высказался о мобилизации

Игрок чемпиона Украины отмечает, что клубы не должны разделяться на "бронированные" и "не бронированные"

Капитан баскетбольного клуба "Днепр" Станислав Тимофеенко прокомментировал мобилизацию спортсменов в Украине во время войны. Спортсмен считает, что в этом вопросе все должны находиться в равных условиях.

Вместе с тем, игрок отмечает. что руководство страны должно официально объявить о том, должен ли быть в Украине спорт во время войны. Об этом Тимофеенко сказал The SportDnepr Ukraine.

"Тяжелый вопрос. Я считаю, что это должно решаться на государственном уровне. Как в свое время президент говорил, если вы хотите играть чемпионат Украины по футболу, то его нужно играть только в Украине. Я считаю, что футбол стал толчком для других видов спорта.

Я думаю, если руководство страны считает, что у нас в Украине спорт должен быть, то они должны как-то об этом сказать официально. А не так, как была ситуация, что футболиста из Второй лиги забрали, а в Премьер-лиге, в чемпионате Украины я не знаю как", — отмечает игрок.

Также он добавляет: "Я слышал, что у некоторых команд есть бронь. Нужно выстраивать какой-то единый механизм. Я прекрасно понимаю, если сейчас скажут, что спорт под бронированием, то другие люди будут говорить: "Они что, особенные?". Нужно как-то сделать какие-то такие условия, об этом сказать. Но, если такого нет, то мы все подлежат под мобилизацию. А если есть какие-то условия, то об этом надо говорить и доносить до людей. Я понимаю других.

Например, "Прометей", "Днепр" и "Черкасские Обезьяны" получают бронь, а другие нет. Ну это как-то очень странно будет выглядеть. Все должны быть в равных условиях, но если нет этих условий, тогда мы все равны и каждый из нас подлежит мобилизации".

Ранее "Телеграф" сообщал, что клуб Зеленского получил бронь от мобилизации.