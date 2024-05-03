"Американка": у РФ зацькували російську чемпіонку, яка хоче потрапити на Олімпіаду

Спортсменка хоче виступати на Іграх у нейтральному статусі, через що її критикують на батьківщині

Глава Федерації лижних гонок Росії, триразова олімпійська чемпіонка Олена Вяльбе заявила, що росіянам не варто їхати на Олімпіаду-2024 у Парижі. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив спортсменів із РФ на Ігри в нейтральному статусі (без прапора та гімну) та рядом обмежень.

Відповідний коментар Вяльбе наводить RT. Олена вважає, що росіяни не вболіватимуть за таких спортсменів. При цьому функціонерка назвала шестиразову чемпіонку світу з плавання, триразову медалістку Олімпійських ігор Юлію Єфімову "американкою" лише за бажання поїхати на Ігри у будь-якому статусі.

"По відношенню до тих, хто поїде на Ігри у Париж, у переважній кількості наших мешканців буде негативне ставлення.

Та сама Єфімова для нас американка. Я не хочу її якось засуджувати, це її життя, вона сама обрала цей шлях, досягла своїх певних результатів”, — сказала Вяльбе.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін не віддав команду про відправку російської делегації на Олімпіаду в Парижі, переклавши відповідальність на Федерацію та самих спортсменів. У Росії багато хто не хоче бачити своїх атлетів під білим прапором.