Український спортсмен втратив путівку на Олімпіаду через ставки

Український спортсмен отримав покарання за ставки

Найкращий бадмінтоніст збірної України Данило Боснюк пропустить найближчі старти, включаючи Олімпійські ігри у Парижі. До речі, Україна офіційно відправить делегацію на Ігри-2024.

Боснюк отримав тимчасове усунення ігор під егідою Всесвітньої федерації бадмінтону (BWF) через проблеми зі ставками. Про це повідомляє "Суспільне".

За словами самого спортсмена, він порушив правила, пов’язані зі ставками у 2022 році. Термін бана становить 1,5 року. За інформацією видання TV 2 Sport, спочатку українець заперечував усі звинувачення, проте після розслідування BWF він зізнався, що робив ставки на матчі, але не знав про існування заборони.

Примітно, що Данило пройшов відбір на Олімпіаду завдяки високому рейтингу (33 місце), проте через скандал він втратив місце на іграх. Єдиною бадмінтоністкою, яка представить Україну в Парижі, стане Поліна Бугрова.

Нагадаємо, під час Європейської олімпійської кваліфікації з веслування на байдарках та каное, що проходила в угорському Сегеді, виникла скандальна ситуація з українською спортсменкою.

Раніше повідомлялося, що Національний олімпійський комітет України опублікував рекомендації для українських атлетів на Олімпіаду-2024. Рекомендації пов’язані з можливими контактами з російськими та білоруськими спортсменами у Парижі.