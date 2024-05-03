"Вуса надії": Пєсков заговорив про дискримінацію росіян

У РФ досі не визначились, відправляти свою делегацію на Олімпіаду чи ні

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про дискримінацію росіян на Олімпіаді-2024 у Парижі. Напередодні глава Кремля Володимир Путін переклав відповідальність за відправку російських спортсменів на Ігри на Федерації та самих атлетів.

Відповідний коментар Пєскова наводить Р-Спорт. Дмитро назвав дискримінацію росіян на Іграх-2024 очевидним, правда, чому Міжнародний олімпійський комітет (МОК) наклав санкції на Росію чиновник промовчав.

"Так, питання дискримінації людей з паспортом РФ на Олімпіаді в Парижі очевидне. Воно очевидне, тут навіть нема чого говорити", — сказав Пєсков.

У мережі висміяли слова Пєскова. Користувачі жартують, що Росію врятують "вуси надії", натякаючи на зовнішній вигляд прессекретаря Путіна.

Нагадаємо, МОК через повномасштабне вторгнення РФ в Україну дозволив росіянам брати участь в Олімпіаді тільки в нейтральному статусі та з іншими обмеженнями. У Росії вважають це "дискримінацією", тож вирішили провести серію міжнародних змагань самі. Однак МОК застеріг спортсменів, які вирушать на "Ігри Путіна".