Збірна України на шляху до Боснії: у бойовому настрої та фірмовому вагоні

Головна команда країни зіграє матч півфіналу плей-офф відбору Євро вже 21 березня

Сьогодні, 14 березня, національна збірна України з футболу розпочинає збір перед, мабуть, головними іграми року на даний момент. У Марбельї (Іспанія) найсильніші українські футболісти готуватимуться до півфінальної гри плей-офф Євро-2024 проти команди Боснії та Герцеговини (21 березня) та, у разі перемоги, фінального матчу, в якому суперником українців буде переможець гри Ізраїль-Ісландія. Фінал плей-офф відбору Євро відбудеться 26 березня.

Напередодні частина гравців з українських клубів національної команди разом із тренерським штабом виїхали вечірнім поїздом із Києва до польського Перемишля. А вже сьогодні вранці подорожували до Іспанії літаком. А перед від’їздом головний тренер команди Сергій Ребров у компанії президента УАФ Андрія Шевченка дав прес-конференцію прямо на залізничному вокзалі Києва. Настрій у команди робочий, всі рвуться у бій і готові боротися за путівку на Євро.

Укрзалізниця разом із командою

До прес-конференції команди у такому незвичайному місці, як залізничний вокзал, заздалегідь підготувалися і в Укрзалізниці, і в збірній. Гравці та тренери національної команди поспілкувалися з юними футболістами київського "Локомотива", розповівши їм захоплюючі історії, подарувавши подарунки та роздавши автографи.

Вагон збірної

А Укрзалізниця, у свою чергу, підготувала спеціальний вагон із номером 6 у поїзді Київ — Перемишль для головної команди країни. Він так і називався, "Вагон збірної", де номер вагона 6 був зображений на тлі футбольних воріт, а всередині вагона, на самому початку, на дверях туалету, висіла інша табличка з футбольними воротами та написом "Не промаж цей 11-метровий! ".

Напис у вагоні "Не промаж 11-метровий!"

Зрозуміло, у момент підготовки будь-яка приємна дрібниця та увага публіки позитивно діє на гравців. А тим більше в той момент, коли вони залишають карїну, в якій триває війна…

До збірної – з гарним настроєм

Нагадаємо, що цього тижня на прохання тренерського штабу збірної матчі 21-го туру Прем’єр-ліги було розбито на дві частини. Лідери чемпіонату "Динамо", "Шахтар" та "Дніпро-1", а також луганська "Зоря", учасник третього за значимістю єврокубку Ліги конференцій у сезоні 2023/24, проводили свої матчі у вівторок, 12 березня. У той час як решта команд, середняків-аутсайдерів, чиїх представників у національній збірній немає, зіграють уже у п’ятницю-неділю, 15-17 березня.

І до збірної гравці "Динамо" та "Шахтаря" прибули з гарним настроєм. Обидва гранди свої матчі впевнено виграли, з однаковим рахунком 2:0, вирішили локальне завдання в УПЛ ("Шахтар" — фактичний лідер турнірної таблиці, а у "Динамо" 2-е місце за втраченими очками) і тепер переключилися на завдання національної команди. І лише "Дніпро-1" поділив очки з черкаським ЛНЗ — 1:1. Втім, Артем Довбик вже живе клубними проблемами іспанської "Жирони", а Олександр Пихаленок і Олексій Гуцуляк, який знаходиться в резервному списку, навряд чи зможуть вплинути на загальний настрій команди. До того ж вони явно не головні претенденти на вихід на поле в основному складі.

Крім двох представників "Дніпро-1", до складу команди, що вирушила до Марбельї, також входить Богдан Михайличенко із житомирського "Полісся". Решта гравців національної команди представляють або "Динамо", або "Шахтар", або закордонні клуби. При цьому варто зазначити, що в команді 14 гравців українських клубів проти 12 легіонерів. А враховуючи успішні виступи Луніна в "Реалі", загальний внесок Циганкова та Довбика в успіх "Жирони", та Забарного у "Борнмуті", який напередодні забив перший гол у чемпіонаті англійської Прем’єр-ліги, викликають наших гравців явно не за "красиві очі". Українські легіонери посідають все більш явне та яскраве місце у провідних європейських лігах.

"Будемо раді, якщо Віктор нам допоможе"

Напередодні від’їзду головний тренер, звичайно, не міг оминути увагою, кадрові проблеми: "Ми не збиралися майже чотири місяці. Для хлопців дуже важливо зустрітися і знову побачити один одного. Щодо травми Віктора Циганкова, то в нашому таборі 28 футболістів, тож у У будь-якому випадку ми плануємо серйозно готуватися, але, звичайно, будемо раді, якщо Віктор нам допоможе.Я вдячний президентові УАФ, який прийшов сюди підтримати наших хлопців.Я також вдячний усім, хто за нас вболіватиме, адже це дуже важливі матчі. у наших силах, упевнений у наших хлопцях, ми зробимо все, щоб виконати поставлене перед нами завдання”.

Сергій Ребров

До речі, сам Андрій Шевченко також наказав команді в середу на вокзалі: "Хочу привітати нашу збірну та побажати їй добре підготуватися до дуже важливих матчів. Бажаю нашим гравцям натхнення та сил! А вони мають виконати відповідальне завдання: вийти на європейську першість. Хочу також привітати юнацьку збірну U-17, яка вийшла на Євро-2024, яке відбудеться на Кіпрі.

Нагадаємо, що ще кілька тижнів тому Андрій Шевченко поставив перед командами U-17, U-19 та національної збірної чіткі завдання – вийти у фінальну частину чемпіонату Європи. І команда 17-річних вже зі своїм завданням впоралася, вигравши останній відбірковий етап – еліт-раунд, чемпіонату Європи у своїй віковій категорії, що пройде влітку 2024 року. А команда 19-річних у 20-х числах травня братиме участь у такому ж турнірі, еліт-раунді, де одним із суперників буде… команда Боснії та Герцеговини. Перед командою та її новачком, вперше викликаним у збірну України Крістіаном Шевченком, сином легендарного українського футболіста, а нині президента УАФ, стоїть те саме завдання – виграти турнір та завоювати путівку на Євро.

Гравці збірної

Таким чином, шляхи збірних України та Боснії та Герцеговини перетнуться найближчими днями двічі. І в обох випадках це будуть дуже важливі матчі. Якщо юнаки ще матимуть шанс поправити ситуацію в інших іграх групового турніру, то гіпотетична невдача національної команди позбавить Україну путівки на Євро-2024.

"Розуміємо всю важливість поєдинку з Боснією та Герцеговиною"

Втім, про це гравці команди точно не думають. Участь у прес-конференції на вокзалі. Перед від’їздом до Перемишля, крім тренера та президента УАФ, також прийняли воротар Георгій Бущан і півзахисник Володимир Бражко, вперше викликаний у головну команду країни.

Зокрема, Георгій Бущан зазначив: "Щоразу, коли я приїжджаю на збір національної команди, то відчуваю дуже хороші емоції. Я радий бачити всіх хлопців. Ми розуміємо всю важливість поєдинку з Боснією та Герцеговиною і хочемо на зборах добре підготуватися. Усі ми воліємо втілити нашу мрію у життя і вийти на чемпіонат Європи".

А дебютант збірної Володимир Бражко додав: "Щасливий, що мене викликали до головної команди країни. Мені дуже хочеться в ній закріпитися. Також я хочу закликати наших уболівальників підтримувати нас. Ми дуже хочемо вийти на Євро та порадувати всю країну".

Півфінал – рівно за тиждень

Нагадаємо, що півфінальний матч плей-офф кваліфікації Євро-2024 Боснія та Герцеговина – Україна відбудеться рівно за тиждень, у четвер, 21 березня, у боснійському місті Зениця і розпочнеться о 21:45 за Києвом. Також відомо, що 26 березня збірна України у будь-якому випадку проведе матч – або з переможцем другого півфіналу, офіційний, або з програвшим – товариський.

Також поступово прояснюються плани команди на червень, наступне міжнародне вікно для матчів національних збірних. Так, гра між збірними Польщі та України відбудеться 7 червня. Про місце та час проведення гри буде повідомлено окремо. А 11 червня збірна України зіграє з Молдовою у Кишиневі.

Усього ж у червні наша національна команда зіграє три контрольні матчі. Про дату проведення ще одного поєдинку та суперника у ньому буде повідомлено одразу після підписання відповідного контракту, заявляють в УАФ.

У зв’язку з цим відразу згадуються дати проведення Євро-2024 у Німеччині — з 14 червня по 14 липня. І дуже хочеться, щоб майбутні у червні товариські матчі стали підготовчими до головного турніру року, Євро-2012.