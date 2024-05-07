"Я – Феррарі, а Мілевський – Ланос": Леоненко порівняв себе з "Мілею"

Ексфутболіст висміяв скандального нападника

Колишній нападник "Динамо" Віктор Леоненко порівняв себе з ексфорвардом Біло-Синіх та збірною України Артемом Мілевським. До речі, "Міля" відновив кар’єру та виступає на аматорському рівні.

Відповідний коментар Леоненка наводить sport-express.ua. Віктор вважає, що був набагато кращим футболістом, ніж Артем.

"Я тут навіть скромничати не буду. Я вмію у футболі все. Мені пощастило мати дуже швидкий ривок, плюс удар з обох ніг, прекрасно бачив поле, і головою я грав дуже добре. Мілевський чіплявся за м'яч і добре бачив поле, але дуже багато падав. А тепер порівняйте: хто з нас кращий?

Нехай люди вирішують, але я думаю, що Артем навіть близько зі мною не стоїть. Мілевський любить Феррарі, тому наведу таке порівняння. Я – Феррарі, а Артем – Деу Ланос", — сказав Леоненко.

Голи Артема Мілевського

Голи Віктора Леоненка

Зазначимо, Мілевський уже прославився у новій команді. У перерві однієї з ігор Артем накричав на партнерів. Раніше повідомлялося, що у скандалі з потенційним зливом гри "Минай" — "Динамо" замішаний друг "Мілі". Нагадаємо, футболістам закарпатського клубу нібито пропонували здати матч проти киян (1:3) за винагороду. Гра відбулася в середині квітня, а один із голів гравці закарпатців забили собі самі.