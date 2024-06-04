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Лунін показав свою музу після перемоги у Лізі чемпіонів: дружина-красуня надихає футболіста (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Андрій Лунін із дружиною Анастасією Новина оновлена 04 червня 2024, 12:18
Андрій Лунін із дружиною Анастасією. Фото instagram.com/a.nastasica

Український голкіпер провів блискучий сезон

За успіхами одного з головних героїв "Реала" у Лізі чемпіонів сезону 2023/24 українця Андрія Луніна стоїть дружина Анастасія. Дівчина та сім’я надихають воротаря на подвиги на футбольному полі.

Про це зізнався сам футболіст на своїй сторінці в Instagram. Андрій опублікував спільне фото із дружиною разом із Кубком чемпіонів.

"Моє натхнення, моя мотивація, моє кохання, моє все. Дякую, що супроводжуєш мене в житті та у футболі. Я тебе дуже люблю", — написав Лунін.

Дружина Луніна Анастасія Томазова на 4 роки старша за чоловіка, а у відносинах вони перебувають уже 9 років. У 2021 році вони розписалися в Мадриді, церемонія була дуже скромною. 2022 року у пари народився син.

Андрій Лунін із дружиною та сином
Андрій Лунін із сім’єю

Анастасія веде блог в Instagram, на неї підписано понад 100 тис. людей. Окрім сімейних знімків, дружина футболіста частенько радує підписників гарячими знімками. Іноді Томазова знімається у різних фотосесіях.

Анастасія Томазова
Анастасія Томазова

Нагадаємо, Лунін став найтитулованішим українцем у Лізі чемпіонів. Примітно, що Андрій через хворобу діставався фіналу не з командою, а в літаку йому влаштували овації. Крім того, фанати уважили воротаря на "Сантьяго Бернабеу".

Теги:
#Футбол #Збірна України #ФК Реал #Ліга чемпіонів #ФК Боруссія Д #Андрій Лунін