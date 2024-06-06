У РФ переполох: чиновники не можуть виконати указ Путіна

Росія не в змозі провести велике міжнародне спортивне змагання у 2024 році, проте проблема замовчується

РФ не може провести альтернативну Олімпіаду у вересні 2024 року, хоча це затверджено указом глави Кремля Володимира Путіна. "Ігри дружби-2024" досі не скасовані, проте росЗМІ трубять, що проведення турніру цього року неможливе.

Про це вперше повідомив sport-express.ru. Також перенесення Ігор підтвердила колишня російська гімнастка Діна Аверіна. При цьому російські чиновники мовчать про перенесення та, схоже, не хочуть повідомляти погані новини Путіну.

Примітно, що перенесення "Ігор Путіна" пов’язане не з міжнародним тиском, а рекомендацією Міжнародної асоціації дружби, яка була створена у РФ саме для проведення цього турніру. Асоціація рекомендує не проводити турнір у 2024-му. Про причини перенесення не повідомляється, проте це можна пов’язати з колосальними витратами або обмеженою кількістю учасників. Публічно жодна країна, крім Білорусі, не висловлювала готовність відправити спортсменів на "Ігри дружби".

Зазначимо, 6 червня у РФ представили талісмана "Ігор Дружби". Ним став тигр "Добряк", на майці якого написано число 2025, а не 2024.

Тигр Добряк

РФ планувала провести "Ігри Дружби" після Олімпіади в Парижі з 15 по 29 вересня 2024 року в Москві та Єкатеринбурзі. Російські чиновники хотіли заманити спортсменів величезними призовими (40 тис. доларів за "золото", 30 тис. доларів — за "срібло" та 20 тис. доларів — за "бронзу"). Крім того, переможці "Ігор" мають отримати медаль із чистого золота.

Міжнародний олімпійський комітет та Асоціація міжнародних літніх олімпійських федерацій закликали Росію скасувати ці змагання, а інші країни утриматися від участі у них. До речі, у РФ цинічно хотіли запросити українських спортсменів на ці Ігри.