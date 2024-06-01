"Відправлять до Сибіру": російський хокеїст НХЛ боїться їхати на батьківщину після інтерв’ю Дудю (відео)

Спортсмен боїться повертатися на батьківщину

Російський хокеїст, захисник клубу НХЛ "Ванкувер Кенакс" Микита Задоров вважає, що потенційне повернення в Росію загрожує йому небезпекою. Вся справа в інтерв’ю, яке спортсмен дав журналісту Юрію Дудю.

Про це повідомляє Sportsnet. За інформацією джерела, хокеїст боїться повертатися на батьківщину.

"Наступного ж дня я опинюся в Сибірі", — відповів Задоров на питання про можливе повернення до РФ.

Зазначимо, у вересні 2023 року Микита, який тоді виступав за "Калгарі", дав резонансне інтерв’ю. У ньому він розповів про реакцію російських хокеїстів з НХЛ на війну в Україні, а також заявив, що йому гидко повертатися на батьківщину, поки поряд просто так бомблять людей. У Росії після інтерв’ю Задорова назвали спортсмена зрадником.

Нагадаємо, у Чехії завершився чемпіонат світу з хокею, який виграла місцева збірна. Президент Чехії Петр Павел заявив, що був радий тому, що росіян не було на турнірі через їхнє хамство. Примітно, що збірна РФ піднялася у рейтингу збірних, не беручи участі у міжнародних турнірах.