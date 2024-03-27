"Не пхайте свій ніс": у РФ озлобилися на МОК через альтернативну Олімпіаду в Москві

РФ планує провести альтернативну Олімпіаду відразу після Ігор у Парижі

Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова вважає, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не повинен втручатися у так звані Ігри дружби. Напередодні МОК заборонив країнам та спортсменам брати участь в альтернативній Олімпіаді у РФ.

Відповідний коментар Тарасової наводить РБ Спорт. Тетяна вважає, що спортсменам стане набагато краще, якщо великих турнірів у світі побільшає.

"Санкції до спортсменів за участь в Іграх дружби? МОК не повинен пхати свій ніс в Ігри дружби. Чим більше проводиться великих турнірів, тим краще для спортсменів", — сказала Тарасова.

Російська влада планує провести "Всесвітні ігри дружби" в Москві та Єкатеринбурзі з 15 по 29 вересня 2024 року. Зазначимо, що Росія цинічно запросила Україну на змагання. Раніше МОК вже виступав проти участі атлетів у цьому "турнірі". Нагадаємо, МОК рекомендував допустити росіян на Олімпійські ігри в Парижі в нейтральному статусі (без прапора та гімну). Однак досі у РФ не ухвалили рішення пускати атлетів на Ігри, чи ні.