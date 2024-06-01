"Ідуть у тил ворога": у РФ назвали своїх спортсменів на Олімпіаді розвідниками

Російські атлети у невеликій кількості візьмуть участь у Іграх

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею В’ячеслав Фетісов порівняв російських спортсменів на Олімпіаді із розвідниками. Напередодні президент Чехії зізнався, що був радий відсутності росіян на ЧС-2024 з хокею в Празі.

Відповідний коментар Фетісова наводить ТАСС. В’ячеслав вважає, що російські спортсмени зазнають провокацій на Олімпіаді, а тому кожен атлет сам має вирішувати, чи їхати до Парижа, чи ні.

"Вони зараз як розвідники. Обстановка там буде такою, що їх стануть постійно провокувати, і мені здається, кожен сам буде приймати рішення, їхати на Олімпіаду, чи ні.

Іти в розвідку, в тил ворога, постійно озиратися, терпіти ці приниження. Це як відреагує народ, історія по-різному може статися.

Знову ж таки, які ще додаткові "мульки" нам запропонують з боку організаторів.

Кожен має ухвалити для себе рішення і з цим далі жити", – сказав Фетісов.

Нагадаємо, збірна Чехії здобула перемогу на ЧС-2024, обігравши у фіналі Швейцарію. Російська команда відсторонена від міжнародних турнірів по хокею.