"Повний зашквар": РФ нацькувала своїх пранкерів на главу МОК (відео)

Відомий шахіст, який розпочинав свій спортивний шлях в Україні, став пропагандистом Кремля

Російський шахіст Сергій Карякін назвав русофобією заяву глави Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха у розмові з російськими пранкерами Лексусом та Вованом. Бах виступив проти Ігор дружби, які хочуть провести у РФ.

Відповідний коментар Карякіна наводить Р-Спорт. Він назвав ситуацію "зашкваром" та додав, що Бах ненавидить Росію.

"Це повний зашквар! Але з приводу Томаса Баха давно все вже зрозуміло. Для нього Росія спочатку у всьому винна, тому які б турніри ми не проводили, цьому треба протидіяти, російських спортсменів нікуди не допускати.

Історія з розіграшем чудово показала, що думає Бах і як сильно він ненавидить Росію", – сказав Карякін.

Раніше Бах у розмові з пранкерами, які його розіграли, нібито промовив молитву за скасування Ігор дружби, які планують провести в Росії у вересні. МОК забороняє РФ проводити "міжнародні турніри" після початку повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну, а до учасників "Ігор" може застосувати санкції. Варто додати, що РФ використовує пранкерів для пропаганди.

Нагадаємо, після "розмови" з пранкерами на главу МОК посипалися образи із Росії. Ба більше, у Держдумі РФ закликали ООН розібратися з Бахом.