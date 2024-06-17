Австрія – Франція: онлайн-трансляція голів на Євро-2024

Віцечемпіони світу розпочинають свій шлях на ЧЄ-2024

У понеділок, 17 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу стартує один із головних фаворитів — збірна Франції. Триколірні у рамках 4-го ігрового дня зіграють проти Австрії.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Австрія — Франція. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів.

Австрія — Франція — початок о 22:00

Стартові склади команд:

Французи приїхали до Німеччини перемагати, і Австрія першою стоїть на їх шляху. Команди потрапили до "групи смерті", де також виступають Польща та Нідерланди, а тому для виходу в плей-оф обом колективам необхідно набирати очки. Помаранчеві перемогли Польщу (2:1) напередодні, тепер черга за Францією. Додамо, що матч Австрія – Франція відбудеться у Дюссельдорфі на однойменній арені, початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, матч Австрія — Франція можна подивитися в Україні по ТБ. На сайті "Телеграф" доступні календар, результати та відеоогляди всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу. Напередодні форма збірної України збентежила користувачів мережі через прапор Румунії.