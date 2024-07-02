Готується до Паралімпіади між боями на фронті: український спортсмен вразив своєю історією (фото)

Спортсмен використовує цегляну стіну старого фермерського будинку для тренувань

Український волейболіст-паралімпієць Дмитро Мельник готується до Паралімпіади Париж-2024 у перерві між боями. Він знаходиться на лінії фронту поблизу Вовчанська.

Також спортсмен тренується у рідному Дніпрі. Про свої тренування волейболіст розповів NBC News.

За словами Мельника, він використовує цегляну стіну старого фермерського будинку, щоб практикуватись у різних волейбольних елементах гри. "До війни Паралімпійські ігри були моєю мрією номер один", — говорить він в аудіоповідомленні з лінії фронту. Але після російського вторгнення у лютому 2022 року його пріоритети змінилися і волейбол відійшов на другий план, оскільки спортсмен вирішив піти в армію.

Мельник працює оператором дрону, який скидає бомби на позиції противника або спостерігає за пересуванням військ з повітря зі своєї бази недалеко від Вовчанська. Сьогодні його зміна польотів на дронах може тривати до 18 години, і тільки після роботи та невеликого відпочинку він може піти тренуватися.

Мельник — один із приблизно 3000 спортсменів, які зараз служать в українській армії. За даними Міністерства спорту України, у боях загинуло понад 470 людей. Спортсмен зазначає, що лише на початку серпня дізнається, чи дозволять йому отримати відпустку в армії для участі у Паралімпійських іграх.

"Якщо я поїду до Парижа, я не зможу підвести свою команду, — каже він. — Тому мені доводиться тренуватися і тут". Дозвіл на його від’їзд "залежатиме від того, на якому етапі бойових дій ми знаходимося", додає Дмитро. І сумно резюмує: "Є ще один фактор. Мені потрібно дожити до цього моменту".

З 27 березня до 10 квітня у Далі (Китай) проходив міжнародний кваліфікаційний турнір з волейболу сидячи. За путівку до Парижа змагалися національні збірні 7 країн, переможцем стала збірна України. У матчі за "золото" українці перемогли команду США – 3:0 (25-17, 32-30, 25-18) та здобули перепустку на Паралімпіаду-2024. Чемпіонами стали 12 гравців, серед яких Дмитро Мельник.

Дмитро Мельник (№13) у центрі в нижньому рядку

Також спортсмен у складі збірної України брав участь у Паралімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Також збірна України з Мельником у складі посіла 4 місце на чемпіонаті Європи-2015.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув колишній гравець футбольного клубу "Кривбас" Владислав Хаткевич.